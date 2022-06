Passoscuro: «Nostri figli pieni di bolle dopo la giornata al mare», l’allarme lanciato sui social (Di domenica 5 giugno 2022) Bambini pieni di bolle costretti, nei casi più preoccupanti, a recarsi al pronto soccorso. Il tutto dopo il bagno o comunque dopo aver trascorso qualche ora in spiaggia a Passoscuro, frazione del Comune di Fiumicino. Sono tante le mamme che sui social hanno lanciato l’allarme: «Ecco come si sono ritrovati i Nostri figli», con tanto di foto e video. Genitori lanciano l’allarme dopo il bagno a Passoscuro Ma cosa è successo nello specifico? «Per chi ha la fortuna di leggere questo post, evitate di fare il bagno a mare voi e i vostri figli. Ieri pomeriggio sono stato in spiaggia con mio figlio e questa mattina la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 giugno 2022) Bambinidicostretti, nei casi più preoccupanti, a recarsi al pronto soccorso. Il tuttoil bagno o comunqueaver trascorso qualche ora in spiaggia a, frazione del Comune di Fiumicino. Sono tante le mamme che suihanno: «Ecco come si sono ritrovati i», con tanto di foto e video. Genitori lancianoil bagno aMa cosa è successo nello specifico? «Per chi ha la fortuna di leggere questo post, evitate di fare il bagno avoi e i vostri. Ieri pomeriggio sono stato in spiaggia con mioo e questa mattina la ...

