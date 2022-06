Pan Polpette di zucchine | fritte e al forno Ricetta della nonna

(Di domenica 5 giugno 2022) Pandi pane e: buonee aldi pane e: buone siache alcon la. Quella di oggi è unamolto economica e anche molto semplice da preparare. Si tratta di buonissimedi pane. Nel nostro caso le prepareremo col prosciutto cotto e le, ma la-base si presta a molte interpretazioni diverse e tutte gustose. Possono funzionare da antipasto sfizioso, ottime per i pranzi in famiglia, ma possono andare bene anche come finger food per un aperitivo ghiotto e ...

