Non c'è pace per Charlène: la principessa ha il Covid (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo l'infezione che l'ha tenuta lontana da Monaco per mesi (alimentando le voci che davano per spacciato il matrimonio con Alberto) Charlène era finalmente riapparsa in pubblico più volte, serena e sorridente, con il marito e i figli. Ma ora è risultata positiva al coronavirus Leggi su vanityfair (Di domenica 5 giugno 2022) Dopo l'infezione che l'ha tenuta lontana da Monaco per mesi (alimentando le voci che davano per spacciato il matrimonio con Alberto)era finalmente riapparsa in pubblico più volte, serena e sorridente, con il marito e i figli. Ma ora è risultata positiva al coronavirus

