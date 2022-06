Lulù Selassié non crede alle sue orecchie, ancora una mazzata: rivelazione che fa male (Di domenica 5 giugno 2022) Parole incredibili quelle dette su Lulù Selassié. La principessa del GF VIP è di nuovo al centro dei gossip, ma questa volta in un modo inaspettato Lulù Selassié (Mediaset Infinity)La principessa del GF VIP, che ha visto sua sorella Jessica trionfare nel reality di Canale5, sta vivendo settimane non facili. Il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia non è stato affatto facile, poiché ha dovuto affrontare ombre del proprio passato, discussioni accese e momenti di difficoltà. Nelle ultime ore, però, Lulù Selassié è di nuovo al centro del turbine dei gossip. C’entra nuovamente Manuel Bortuzzo, ma le parole dette sono letteralmente spiazzanti e riaprono la ferita dolorosa e sanguinante della loro relazione. Ecco cosa sta succedendo. Lulù ... Leggi su ck12 (Di domenica 5 giugno 2022) Parole incredibili quelle dette su. La principessa del GF VIP è di nuovo al centro dei gossip, ma questa volta in un modo inaspettato(Mediaset Infinity)La principessa del GF VIP, che ha visto sua sorella Jessica trionfare nel reality di Canale5, sta vivendo settimane non facili. Il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia non è stato affatto facile, poiché ha dovuto affrontare ombre del proprio passato, discussioni accese e momenti di difficoltà. Nelle ultime ore, però,è di nuovo al centro del turbine dei gossip. C’entra nuovamente Manuel Bortuzzo, ma le parole dette sono letteralmente spiazzanti e riaprono la ferita dolorosa e sanguinante della loro relazione. Ecco cosa sta succedendo....

guidolino68 : @mikz89632 @LaSamy1234 @lulu_selassie @ClariHaile Ma io non voglio attaccarlo a tutti i costi , erano belli insieme… - Katia33478781 : @mikz89632 @lulu_selassie @ClariHaile Scusa ma come fa a dire quando il rapporto non va che lui manco ha provato a… - LaSamy1234 : @mikz89632 @guidolino68 @lulu_selassie @ClariHaile Per il suo bene, e dato che nn siamo il un film di Nicholas Spar… - yeseniaemi : La definizione della parola amore a prescindere da tutti e tutto ? @lulu_selassie #fairylu - LaSamy1234 : @mikz89632 @guidolino68 @lulu_selassie @ClariHaile Mio ma dato che mi hai detto che hai 35 anni a te piacerebbe un… -

