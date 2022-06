LIVE Classica di Bruxelles 2022 in DIRETTA: vittoria per Taco van der Hoorn! (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.27 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa corsa e vi augura un buon proseguimento di giornata. 17.25 Veramente una corsa spetTacolare ed incerta quella di oggi, alla fine la fuga ha avuto la meglio e a spuntarla è stato appunto Taco van der Hoorn. 17.22 Questa la top10 di giornata: 1. Taco van der Hoorn (4:45:03) 2. Thimo Willems (+0:00) 3. Tobias Bayer (+0:00) 4. Rune Herregodts (+0:07) 5. Gilles De Wilde (+0:07) 6. Arien Livyns (+0:07) 7. Bram Welten (+0:07) 8. Gianni Marchand (+0:10) 9. Bert Van Lerberghe (+0:10) 10. Michael Morkov (+0:10) 17.18 Si tratta della settima vittoria in carriera per Taco van der Hoorn. 17:17 Terza posizione per Tobias Bayer. 17:17 Sconsolato Thimo Willems, che fino ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.27 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa corsa e vi augura un buon proseguimento di giornata. 17.25 Veramente una corsa spetlare ed incerta quella di oggi, alla fine la fuga ha avuto la meglio e a spuntarla è stato appuntovan der Hoorn. 17.22 Questa la top10 di giornata: 1.van der Hoorn (4:45:03) 2. Thimo Willems (+0:00) 3. Tobias Bayer (+0:00) 4. Rune Herregodts (+0:07) 5. Gilles De Wilde (+0:07) 6. Arien Livyns (+0:07) 7. Bram Welten (+0:07) 8. Gianni Marchand (+0:10) 9. Bert Van Lerberghe (+0:10) 10. Michael Morkov (+0:10) 17.18 Si tratta della settimain carriera pervan der Hoorn. 17:17 Terza posizione per Tobias Bayer. 17:17 Sconsolato Thimo Willems, che fino ...

zazoomblog : LIVE Classica di Bruxelles 2022 in DIRETTA: fuga con 4’00” di vantaggio 60km al traguardo! - #Classica #Bruxelles… - RClausura : La Musica Classica e Antica del Buongiorno di Andrea Bagnoli: 'Alice Sara Ott - Liszt Totentanz (Live)' Buon Ascolt… - zazoomblog : LIVE Classica di Bruxelles 2022 in DIRETTA: Merlier favorito presenti Viviani e Nizzolo - #Classica #Bruxelles… - Alessiobruno98A : @InterMinabileXa Classica risposta da chi non sa che dire perché sa che ha detto una cagata,ti ho chiesto di ripren… - IucSapienza : Tutti pronti per la rassegna 'Classica al Tramonto'? A partire da martedì 14 giugno in compagnia di Enrico Pieranun… -