Lazio | un Marcos Antonio per Sarri che lavora per riavere Mertens

(Di domenica 5 giugno 2022) Dopo il rinnovo con la, ufficializzato in settimana,ha presentato la lista della spesa al ds Tare. Se non rivoluzionare, il mercato dei biancocelesti sarà una campagna di forte rafforzamento per regalare all’allenatore una squadra capace di competere anche per obiettivi più alti di un posto in Europa League. E in quest’ottica si inserisce l’acquisto dalla Shakhtar di, il nuovo regista che prenderà l’eredità di Lucas Leiva. Ampi margini di crescita, tecnica ed esperienza internazionale sono stati decisivi per far fare al ds Tare uno sforzo economico di quasi 10 milioni di euro. Manca solo l’ufficialità che arriverà a metà giugno dopo le visite mediche. EPA/SERGEY DOLZHENKO Il centrocampista brasilianodurante una conferenza stampa con la ...

DiMarzio : #Calciomercato | Fatta per #MarcosAntonio alla @OfficialSSLazio - tvdellosport : ?? IL PROFILO DI MARCOS ANTONIO Classe 2000, centrocampista centrale, Marcos Antonio arriva alla Lazio dallo Shakh… - Ekremkonur : ?? Marcos Antonio ?? Lazio ???? - lazio_story : #IlTempo | Alla scoperta di #MarcosAntonio, più mezzala che regista - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio: Marcos Antonio è biancoceleste - Calcioline -

Dopo il rinnovo con la, ufficializzato in settimana, Sarri ha presentato la lista della spesa al ds Tare. Se non ... E in quest'ottica si inserisce l'acquisto dalla Shakhtar diAntonio, il ...Commenta per primo C'è una nuova (auto)candidatura per il centrocampo della. Si tratta di Vinicius Zanocelo , mediano classe '01, gioca nel Santos , ma in prestito dal ...le prestazioni di...Marcos Antonio potrebbe non essere l’unico innesto della Lazio a centrocampo: altri nomi sul taccuino dei biancocelesti Marcos Antonio potrebbe non essere l’unico innesto della Lazio a centrocampo. So ...Grandi amici, ma un destino pronto a dividerli. Raul Moro vuole giocare con continuità e valuta la cessione, Romero resterà agli ordini di Mau ...