In Ucraina la guerra non si ferma. A Kiev risuonano le sirene (Di domenica 5 giugno 2022) Ancora paura in Ucraina. A Kiev all’alba di oggi sono state avvertite diverse esplosioni, dopo che nella notte erano scattate le sirene d’allarme aereo. Per il sindaco, Vitali Klitschko, le esplosioni si sono verificate nei distretti di Darnytskyi e Dniprovskyi. Ma la guerra in Ucraina prosegue, soprattutto, nel Donbass. guerra in Ucraina, avvertite diverse esplosioni a Kiev. Si continua a combattere anche nel Donbass L’esercito russo “continua a lanciare missili e attacchi aerei su infrastrutture militari e civili nel nostro Paese, in particolare a Kiev”, afferma lo Stato maggiore delle forze armate ucraine nell’ultimo aggiornamento. Nella direzione di Donetsk, le unità russe “si stanno concentrando – si legge ancora ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 5 giugno 2022) Ancora paura in. Aall’alba di oggi sono state avvertite diverse esplosioni, dopo che nella notte erano scattate led’allarme aereo. Per il sindaco, Vitali Klitschko, le esplosioni si sono verificate nei distretti di Darnytskyi e Dniprovskyi. Ma lainprosegue, soprattutto, nel Donbass.in, avvertite diverse esplosioni a. Si continua a combattere anche nel Donbass L’esercito russo “continua a lanciare missili e attacchi aerei su infrastrutture militari e civili nel nostro Paese, in particolare a”, aflo Stato maggiore delle forze armate ucraine nell’ultimo aggiornamento. Nella direzione di Donetsk, le unità russe “si stanno concentrando – si legge ancora ...

