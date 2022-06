Da Udine – Napoli-Deulofeu l’affare si fa, tutte le cifre. Può cambiare la formula (Di domenica 5 giugno 2022) Arrivano conferme per l’arrivo di Gerard Deulofeu al Napoli. De Laurentiis offre 18 milioni di euro all’Udinese per il cartellino dello spagnolo. Manca veramente poco per il trasferimento del calciatore in maglia azzurra, anche tuttoUdinese fa sapere che oramai manca poco per siglare l’accordo definitivo. Il Napoli ha fatto una mossa importante nelle ultime ore alzando l’offerta per il calciatore. Inoltre la società di De Laurentiis ha trovato l’accordo per l’ingaggio del giocatore che firmerà un contratto di 4 anni a 2,5 milioni di euro a stagione. Dunque anche Deulofeu è ampiamente dentro il tetto di ingaggio voluto dal patron del Napoli per contenere i costi di gestione della società. Secondo quanto sapere da Udine, l’affare che ... Leggi su napolipiu (Di domenica 5 giugno 2022) Arrivano conferme per l’arrivo di Gerardal. De Laurentiis offre 18 milioni di euro all’se per il cartellino dello spagnolo. Manca veramente poco per il trasferimento del calciatore in maglia azzurra, anche tuttose fa sapere che oramai manca poco per siglare l’accordo definitivo. Ilha fatto una mossa importante nelle ultime ore alzando l’offerta per il calciatore. Inoltre la società di De Laurentiis ha trovato l’accordo per l’ingaggio del giocatore che firmerà un contratto di 4 anni a 2,5 milioni di euro a stagione. Dunque ancheè ampiamente dentro il tetto di ingaggio voluto dal patron delper contenere i costi di gestione della società. Secondo quanto sapere dache ...

