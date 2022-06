Villaggio Bufala avanti tra polemiche e successo

(Di sabato 4 giugno 2022) di Luca Capacchione Per le piazze e le vie centrali di Battipaglia fino a domenica 5 giugno non si farà altro che parlare e mangiare mozzarella. L’eventoè protagonista, nel bene e nel male, di numerosi commenti sia positivi che negativi. Una prassi, purtroppo, consolidata che vede al centro dell’attenzione l’evento organizzato dall’amministrazione comunale, per un investimento di 50.500 euro, di cui 5.000 di intervento locale e per la restante parte finanziato dalla Regione Campania attraverso l’impiego di fondi europei. Nei primi giorni della manifestazione il programma ha visto alternarsi sul palco e tra gli stand da maestri di cucina – che hanno proposto masterclass che vedono al centro la perla della Piana del Sele -, a momenti musicali e di divertimento per grandi piccoli, passando imprescindibilmente per gli operatori locali. ...

gianfry70it : RT @PerGiro: #mozzarella #villaggiobufala #battipaglia #Enogastronomici #Eventi Villaggio Bufala a Battipaglia (SA) - GiuseppeRibezzo : @saviomascolo @marxian991 @semeraro_g - PupiaTv : Battipaglia (SA) - Francese: VILLAGGIO BUFALA: 5 GIORNI DEDICATI ALLA MOZZARELLA (27.05.22) -

Battipaglia (Salerno): ecco il '' Grande evento nel Centro cittadino di Battipaglia con degustazioni, cooking show e spettacoli per una festa dedicata alla Mozzarella di...di Luca Capacchione Dal 1 al 5 giugno Battipaglia ospiterà, l'expo della mozzarella dicampana in piazza Amendola. L'evento, finanziato con fondi della Regione Campania, è stato presentato presso la Sala Conferenze di Palazzo di Città, ... Villaggio Bufala a Battipaglia: degustazioni, cooking show e spettacoli Battipaglia, dopo tre rinvii finalmente il "Villaggio Bufala": il programma completo. In piazza Amendola e via Italia dal 1° al 5 giugno ...