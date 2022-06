Viabilità Roma Regione Lazio del 04-06-2022 ore 16:30 (Di sabato 4 giugno 2022) Viabilità DEL 4 GIUGNO 2022 ORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 FIRENZE-Roma, RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI ATTIGLIANO IN DIREZIONE Roma. TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE. UNICHE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLazioNE VENGONO SEGNALATE SULLA LITORANEA DOVE SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBI I SENSI. PER IL RESTO IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE. TRASPORTO PUBBLICO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, OGGI E DOMANI RESTERÀ INTERROTTO IL SERVIZIO SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. CIRCOLazioNE REGOLARE INVECE TRA CASTRO PRETORIO E REBIBBIA E TRA CASTRO PRETORIO E ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 giugno 2022)DEL 4 GIUGNOORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 FIRENZE-, RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI ATTIGLIANO IN DIREZIONE. TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE. UNICHE DIFFICOLTÀ DI CIRCONE VENGONO SEGNALATE SULLA LITORANEA DOVE SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBI I SENSI. PER IL RESTO IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE. TRASPORTO PUBBLICO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, OGGI E DOMANI RESTERÀ INTERROTTO IL SERVIZIO SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. CIRCONE REGOLARE INVECE TRA CASTRO PRETORIO E REBIBBIA E TRA CASTRO PRETORIO E ...

