Stop a uno psicofarmaco, in carcere a Cremona detenuti in rivolta (Di sabato 4 giugno 2022) commenta I detenuti del carcere di Cremona hanno appiccato diversi incendi nelle loro celle durante la notte per protestare contro la decisione di interrompere la somministrazione di uno psicofarmaco.

Stop a uno psicofarmaco, in carcere a Cremona detenuti in rivolta commenta I detenuti del carcere di Cremona hanno appiccato diversi incendi nelle loro celle durante la notte per protestare contro la decisione di interrompere la somministrazione di uno psicofarmaco. Fiamme e fumo hanno interessato due sezioni dell'edificio, al secondo e terzo piano. Ottanta carcerati sono stati evacuati e spostati nei passeggi mentre i vigili del fuoco hanno spento gli incendi.