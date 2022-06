Sosta selvaggia all'ospedale, bus intrappolati - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 4 giugno 2022) Mezzi vetusti e traffico in tilt a causa della Sosta selvaggia perfino di fronte all'ingresso dell'ospedale cittadino. È la denuncia degli autisti di Autolinee Toscane che affermano che viaggiare in ... Leggi su lanazione (Di sabato 4 giugno 2022) Mezzi vetusti e traffico in tilt a causa dellaperfino di fronte all'ingresso dell'cittadino. È la denuncia degli autisti di Autolinee Toscane che affermano che viaggiare in ...

Advertising

TuttoSuRoma : RT @GHERARDIMAURO1: TOTALE ASSENZA DI REPRESSIONE SOSTA SELVAGGIA, DA OSTIA, COMUNE DI ROMA ORAMAI DA ANNI SI FA FINTA DI NON VEDERE https… - GHERARDIMAURO1 : TOTALE ASSENZA DI REPRESSIONE SOSTA SELVAGGIA, DA OSTIA, COMUNE DI ROMA ORAMAI DA ANNI SI FA FINTA DI NON VEDERE - torbangla : @lucabrav1 @Roma @InfoAtac (Che poi se mi parli di San Giovanni suppongo tu ti riferisca ai cento metri scarsi di v… - MercurioPsi : @Lorenzoadvanta1 i #tram ormai sono un servizio inesistente, di base dimezzato, e soggetto ogni giorno a guasti e b… - NotizieFrance : Ambulanze bloccate dalle auto in sosta a Napoli: persi minuti per salvare vite umane -

Sosta selvaggia all'ospedale, bus intrappolati - Cronaca - lanazione.it Mezzi vetusti e traffico in tilt a causa della sosta selvaggia perfino di fronte all'ingresso dell'ospedale cittadino. È la denuncia degli autisti di Autolinee Toscane che affermano che viaggiare in alcune zone di Pistoia è diventato un vero caos. ... Napoli: auto e pirati della sosta, Palazzo Reale sotto assedio Gran garage Palazzo Reale. Sosta selvaggia dentro e fuori le mura che ospitano, oltre al museo, due sovrintendenze e la biblioteca nazionale. Un problema che ciclicamente si ripropone e contro il quale il direttore di Palazzo ... LA NAZIONE Sosta selvaggia all’ospedale, bus intrappolati La protesta degli autisti di Autolinee Toscane per le auto parcheggiate davanti al San Jacopo e in alcune zone cruciali della città ... Napoli: auto e pirati della sosta, Palazzo Reale sotto assedio Gran garage Palazzo Reale. Sosta selvaggia dentro e fuori le mura che ospitano, oltre al museo, due sovrintendenze e la biblioteca nazionale. Un problema che ciclicamente si ripropone e contro ... Mezzi vetusti e traffico in tilt a causa dellaperfino di fronte all'ingresso dell'ospedale cittadino. È la denuncia degli autisti di Autolinee Toscane che affermano che viaggiare in alcune zone di Pistoia è diventato un vero caos. ...Gran garage Palazzo Reale.dentro e fuori le mura che ospitano, oltre al museo, due sovrintendenze e la biblioteca nazionale. Un problema che ciclicamente si ripropone e contro il quale il direttore di Palazzo ... Sosta selvaggia all’ospedale, bus intrappolati La protesta degli autisti di Autolinee Toscane per le auto parcheggiate davanti al San Jacopo e in alcune zone cruciali della città ...Gran garage Palazzo Reale. Sosta selvaggia dentro e fuori le mura che ospitano, oltre al museo, due sovrintendenze e la biblioteca nazionale. Un problema che ciclicamente si ripropone e contro ...