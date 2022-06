Roland Garros 2022, Swiatek pigliatutto: secondo sigillo a Parigi e aggancio a Venus (Di sabato 4 giugno 2022) Iga Swiatek è la campionessa del Roland Garros 2022. La polacca ha battuto con lo score di 6-1 6-3 la diciottenne americana Cori Gauff, che si è arresa dopo un’ora e dieci minuti di match. Per la numero uno del mondo si tratta del secondo successo nello Slam Parigino dopo quello ottenuto nel 2020. Per lei si tratta della trentacinquesima partita vinta consecutivamente. Agganciata Venus Williams, primatista di questa speciale classifica che prende in considerazione il periodo compreso tra il duemila ed oggi. Swiatek si è confermata per l’ennesima volta di un altro pianeta per le sue colleghe portandosi a casa il sesto torneo di fila. Di seguito il recap della sfida. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI IL MATCH – Nel ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Igaè la campionessa del. La polacca ha battuto con lo score di 6-1 6-3 la diciottenne americana Cori Gauff, che si è arresa dopo un’ora e dieci minuti di match. Per la numero uno del mondo si tratta delsuccesso nello Slamno dopo quello ottenuto nel 2020. Per lei si tratta della trentacinquesima partita vinta consecutivamente. AgganciataWilliams, primatista di questa speciale classifica che prende in considerazione il periodo compreso tra il duemila ed oggi.si è confermata per l’ennesima volta di un altro pianeta per le sue colleghe portandosi a casa il sesto torneo di fila. Di seguito il recap della sfida. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI IL MATCH – Nel ...

