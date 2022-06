Ripescaggio Italia, Gravina mette le cose in chiaro: “basta parlarne! Ci prendono in giro” (Di sabato 4 giugno 2022) Se l’Italia avrà o meno possibilità di Ripescaggio per i prossimi Mondiali 2022 non è dato saperlo e, intanto, c’è chi chiede di non discutere più su questo argomento. Stiamo parlando di Gravina. Il numero 1 della Federcalcio ha espressamente chiesto di non parlare più di Ripescaggio, per evitare, anche, di venire presi in giro. “Se ne parliamo diventiamo poco credibili, il calcio ha vincitori e sconfitti, l’Italia non si è qualificata e non parteciperà al campionato del mondo, se poi bisogna modificare le norme ci lavoreremo in seguito, ma non possiamo continuare a dire delle cose che ci mettono nelle condizioni di farci prendere in giro“, ha affermato. Non è mancato un commento sulle sue mancate dimissioni: “pensate davvero che la soluzione fossero ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 4 giugno 2022) Se l’avrà o meno possibilità diper i prossimi Mondiali 2022 non è dato saperlo e, intanto, c’è chi chiede di non discutere più su questo argomento. Stiamo parlando di. Il numero 1 della Federcalcio ha espressamente chiesto di non parlare più di, per evitare, anche, di venire presi in. “Se ne parliamo diventiamo poco credibili, il calcio ha vincitori e sconfitti, l’non si è qualificata e non parteciperà al campionato del mondo, se poi bisogna modificare le norme ci lavoreremo in seguito, ma non possiamo continuare a dire delleche ci mettono nelle condizioni di farci prendere in“, ha affermato. Non è mancato un commento sulle sue mancate dimissioni: “pensate davvero che la soluzione fossero ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE PRESIDENTE FIGC GRAVINA: 'RIPESCAGGIO? L'Italia ha perso, siamo fuori dal mondiale' #SkySport… - fanpage : Ripescaggio dell'#Italia ai Mondiali in Qatar? Anche la mamma del CT #Mancini crede al 'miracolo' - sportface2016 : #Italia, #Mancini spera ancora: 'Se ci sarà il ripescaggio ai #Mondiali ci faremo trovare pronti. E' già successo i… - ottopagine : Gravina: 'Basta parlare di ripescaggio, diventiamo poco credibili' - MomentiCalcio : Italia, Gravina: “Mondiali? Non ci sarà nessun ripescaggio. Le dimissioni non erano una soluzione” -