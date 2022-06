Mascherine sui trasporti pubblici | arriva lo stop

Leggi su chenews

(Di sabato 4 giugno 2022) In questi ultimi giorni l’argomentosi è fatto sempre più caldo. Ora, èto loanche suipubblico. Ecco da quando entrerà in vigore. Gli ultimi avvenimenti storici hanno portato a parlare sempre meno della pandemia e delle sue regole. In queste ultime settimane, però, il Governo ha ridefinito le restrizioni che riguardano le. L’estate sia per gli italiani che per i turisti, quindi, potrebbe essere vissuta anche tramite un alleggerimento delle regole. AdobeStockL’argomentoha sempre tenuto banco. Le regole del Governo hanno sempre fatto discutere. Cosa che non deve stupire data l’enorme spaccatura pubblica che si è creata a seguito della pandemia. Come detto, le Istituzioni hanno pensato a ridefinire le restrizioni ...