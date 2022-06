Lollobrigida | “Ci aspettavamo un Draghi autorevole | invece certifica le decisioni di Bruxelles”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 4 giugno 2022) “Il reddito di cittadinanza è una vergogna perché a libro paga dello Stato sono state messe persone per non lavorare. Per creare nuova occupazione bisogna mettere le imprese nelle condizioni di assumere, abbassando il costo del lavoro, e tutelare i nostri prodotti e marchi: questa è la ricetta di Fratelli d’Italia“. Non usa mezzi termini per ribadire il no netto di FdI al redito di cittadinanza, da sempre criticato puntualmente nelle sue ricadute negative sul mercato del lavoro. Le analisi di FdI ora son in bocca un po’ di tutti. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco, intervenendo a un’iniziativa elettorale per Barbieri sindaco, insieme al vicepresidente dei deputati FDI Tommaso Foti, a Piacenza è stato netto. E ha lanciato messaggi chiari al governo su tutto il suo operato.: ...