LIVE MotoGP, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: Aleix Espargarò domina la FP3, 4° Bagnaia, Bastianini in Q1. Dalle 13.30 la FP4 e qualifiche (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.44 Saranno costretti a passare dalla Q1: Vinales, Bastianini, Mir, Bezzecchi, Morbidelli e via via tutti gli altri 10.43 CLASSIFICA TEMPI COMBINATA TOP10 1 41 A. ESPARGARO 1:38.771 2 5 J. ZARCO +0.131 3 89 J. MARTIN +0.234 4 63 F. Bagnaia +0.236 5 43 J. MILLER +0.303 6 20 F. QUARTARARO +0.317 7 10 L. MARINI +0.462 8 44 P. ESPARGARO +0.475 9 42 A. RINS +0.489 10 49 F. DI GIANNANTONIO +0.642 10.42 Bagnaia record nel T1, chiude con il quarto tempo a 236 millesimi! Non cambia la situazione, out Vinales, Bastianini e Mir 10.41 Vinales è 11°, davanti a Bastianini, Mir, Bezzecchi e Morbidelli. Ultimo giro per tutti! 10.40 BANDIERA ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.44 Saranno costretti a passare dalla Q1: Vinales,, Mir, Bezzecchi, Morbidelli e via via tutti gli altri 10.43 CLASSIFICA TEMPI COMBINATA TOP10 1 41 A. ESPARGARO 1:38.771 2 5 J. ZARCO +0.131 3 89 J. MARTIN +0.234 4 63 F.+0.236 5 43 J. MILLER +0.303 6 20 F. QUARTARARO +0.317 7 10 L. MARINI +0.462 8 44 P. ESPARGARO +0.475 9 42 A. RINS +0.489 10 49 F. DI GIANNANTONIO +0.642 10.42record nel T1, chiude con il quarto tempo a 236 millesimi! Non cambia la situazione, out Vinales,e Mir 10.41 Vinales è 11°, davanti a, Mir, Bezzecchi e Morbidelli. Ultimo giro per tutti! 10.40 BANDIERA ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? GRAZIE VALE ?? Ritirato il numero 46 ?? Momento emozionante al Mugello ? ?? Gara LIVE su Sky Sport MotoGP domenica a… - SkySportMotoGP : ?? Ritirato il 46 di Rossi ?? La cerimonia al Mugello ? - RSIsport : ?????????? Oggi in diretta alla RSI ??????? Moto: GP di Catalogna 12h35 Qualifiche Moto3, MotoGP, Moto2… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Catalogna 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la FP3 scatta la caccia della top10 al Montmelò! -… - dianatamantini : LIVE MOTOGP - La diretta del terzo turno di prove libere MotoGP in Catalunya. Tempi, classifica ed aggiornamenti in… -