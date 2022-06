Advertising

Gazzetta del Sud

Si torna sempre dove si è stati bene. Deve essere stato questo - ma non solo questo - a fa tornare stasera Lucianoper la quarta volta a Campovolo , nella sua Reggio Emilia. Dopo la sbornia del 2005, seguita da quella del 2011 e poi del 2015 (per festeggiare i 25 anni di carriera), il rocker di Correggio ...'Il meglio deve ancora venire' recita una famosa canzone di, e mai frasi si sposa più alla perfezione con quanto accadrà a Luigi da oggi in avanti, destinato indubbiamente ad una luminosa ... Ligabue esalta Campovolo: "Non cambierei la mia vita con nessun altro" Si torna sempre dove si è stati bene. Deve essere stato questo - ma non solo questo - a fa tornare stasera Luciano Ligabue per la quarta volta a Campovolo , ...