Le sanzioni alla Russia secondo Checco Zalone (Di sabato 4 giugno 2022) L'attore coglie l'aspetto opportunistico che caratterizza questa tragica guerra e lo fa con la sua classica vena di ilarità. I commenti in studio a ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 4 giugno 2022) L'attore coglie l'aspetto opportunistico che caratterizza questa tragica guerra e lo fa con la sua classica vena di ilarità. I commenti in studio a ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Le armi europee non fanno la differenza ma fa la differenza l’assenza dell’UE come mediatore. Siamo nelle mani del… - bendellavedova : #Orban ha condizionato fino al ricatto la decisione sull’ultimo pacchetto di sanzioni alla Russia, comprese quelle… - NicolaPorro : Così #Orban ha costretto l'#Europa ad accettare le sue condizioni sulle #sanzioni alla Russia?? - marziotta65 : RT @Frances20665381: Decise le sanzioni alla Russia, l’Ital taglia 10.000 posti di lavoro nella raffineria Lukoil di Priolo ed impediamo la… - AltiniSillvia : RT @PButtafuoco: Sanzioni efficaci in estate dice Mario Draghi bloccando il petrolio russo quando la raffineria Lukoil di Priolo sarà effic… -