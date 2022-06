Juve Kostic, è lui l’esterno scelto per Allegri: l’offerta (Di sabato 4 giugno 2022) La Juve ha scelto l’esterno adatto al gioco di Allegri: è Kostic dell’Eintracht, è di 15-20 milioni la valutazione La Juve a prescindere dal discorso Di Maria, potrebbe chiudere per un altro esterno. Ad Allegri e la dirigenza piace Kostic dell’Eintracht. E’ lui il profilo adatto al gioco bianconero, con un’offerta tra 15 e 20 milioni potrebbe anche arrivare l’accordo con il club tedesco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Lahaadatto al gioco di: èdell’Eintracht, è di 15-20 milioni la valutazione Laa prescindere dal discorso Di Maria, potrebbe chiudere per un altro esterno. Ade la dirigenza piacedell’Eintracht. E’ lui il profilo adatto al gioco bianconero, con un’offerta tra 15 e 20 milioni potrebbe anche arrivare l’accordo con il club tedesco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiovaAlbanese : La trattativa con #DiMaria: la richiesta del calciatore e la proposta della #Juventus. E poi le tracce di… - forumJuventus : (Gds) 'Juve stregata da Kostic, in Bundesliga è stato l'esterno che si e'proposto di più in avanti'?… - AlfredoPedulla : #Kostic-#Juve: arrivano altre conferme dalla #Germania sul forte gradimento - infoitsport : Juve, quale alternativa a Di Maria? Da Zaniolo a Kostic, così può cambiare la strategia - AlbOr_EsSence : RT @forumJuventus: (Gds) 'Juve stregata da Kostic, in Bundesliga è stato l'esterno che si e'proposto di più in avanti'? -