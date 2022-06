Calciomercato Milan – Per Asllani è derby con l’Inter | le strategie

Advertising

GiovaAlbanese : La #Roma apre alla cessione di #Zaniolo partendo da una richiesta di 50 milioni. Possibilità di apertura a formule… - cmdotcom : #Milan , svolta Sanches: cifre e dettagli - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: da #Botman a #Bremer a #Berardi e #DeKetelaere (e non solo): le prime mosse del… - acafaro65 : RT @GiovaAlbanese: La #Roma apre alla cessione di #Zaniolo partendo da una richiesta di 50 milioni. Possibilità di apertura a formule creat… - zazoomblog : Calciomercato Milan tutto fatto per Renato Sanches: i dettagli delloperazione - #Calciomercato #Milan #tutto… -

In linea di massima è un giocatore del. Sa che gli vogliamo bene, non nego che due giorni fa sia io che il presidente Berlusconi lo abbiamo sentito, vediamo...'.Discorso analogo per il, che ha iniziato da qualche tempo un lavoro ai fianchi per capire la fattibilità dell'operazione. La Roma, per sedersi al tavolo delle trattative, chiede solo cash , ...Il tecnico del Chelsea ha fatto una precisa richiesta al suo club. Vuole l'esterno a parametro zero: potrebbe favorire il colpo del Milan ...Il Milan continuare il pressing su Nicolò Zaniolo. L'obiettivo dei rossoneri è quello di rinforzare la rosa, ed in particolare mettere a disposizione di Stefano Pioli un trequartista che possa spostar ...