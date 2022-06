Ultime Notizie Roma del 03-06-2022 ore 11:10 (Di venerdì 3 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto da Francesco Vitale al centesimo giorno di guerra russi hanno conquistato il 20% del territorio ucraino lo dice il presidente dei rischi che in un messaggio ringrazio gli alleati americani in testa per le armi fornite in classe per donne ucraine resistono mentre sempre durissimo lo scontro nel donbass devastato Mosca Controlla oltre 90% delugan se salirà al 100% probabilmente nelle prossime due settimane dice l’intelligenza intanto l’Unione Europea vale il sesto pacchetto di sanzioni anti russa escludendo dalla lista nera il patriarca kirill mettere le sanzioni vanno revocate per far abbassare i prezzi elementari per gli 007 americani Putin malato di cancro e stavolta dobbiamo fare qualcosa come vietare fucili d’assalto perché Quali altre carneficine Siamo disposti ad accettare dice il presidente biden un discorso ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 giugno 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto da Francesco Vitale al centesimo giorno di guerra russi hanno conquistato il 20% del territorio ucraino lo dice il presidente dei rischi che in un messaggio ringrazio gli alleati americani in testa per le armi fornite in classe per donne ucraine resistono mentre sempre durissimo lo scontro nel donbass devastato Mosca Controlla oltre 90% delugan se salirà al 100% probabilmente nelle prossime due settimane dice l’intelligenza intanto l’Unione Europea vale il sesto pacchetto di sanzioni anti russa escludendo dalla lista nera il patriarca kirill mettere le sanzioni vanno revocate per far abbassare i prezzi elementari per gli 007 americani Putin malato di cancro e stavolta dobbiamo fare qualcosa come vietare fucili d’assalto perché Quali altre carneficine Siamo disposti ad accettare dice il presidente biden un discorso ...

