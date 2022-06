Ue, via al sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca: dal petrolio alle banche (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Consiglio Ue ha formalmente adottato il sesto pacchetto di sanzioni che entrera’ in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta europea. Il pacchetto include l’embargo al petrolio con deroghe per il greggio in arrivo via oleodotti, l’esclusione dal sistema Swift di 4 ulteriori banche russe e la sospensione delle trasmissioni in Ue per tre tv statali russe. “Alla luce della continua guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e del sostegno della Bielorussia ad essa, nonché delle atrocità segnalate commesse dalle forze armate russe in Ucraina – si legge nella nota Ue -, il Consiglio ha deciso oggi di imporre un sesto pacchetto di sanzioni economiche e individuali che colpiscono sia la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Consiglio Ue ha formalmente adottato ildiche entrera’ in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta europea. Ilinclude l’embargo alcon deroghe per il greggio in arrivo via oleodotti, l’esclusione dal sistema Swift di 4 ulteriorirusse e la sospensione delle trasmissioni in Ue per tre tv statali russe. “Alla luce della continua guerra di aggressione della Russial’Ucraina e del sostegno della Bielorussia ad essa, nonché delle atrocità segnalate commesse dforze armate russe in Ucraina – si legge nella nota Ue -, il Consiglio ha deciso oggi di imporre undieconomiche e individuali che colpiscono sia la ...

