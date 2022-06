Short track | Yuri Confortola | “Vorrei diventare allenatore Con Arianna Fontana vado d’accordo | i suoi risultati non si discutono”

Advertising

VittoriaTedesco : Felici ed emozionati con il campione di short track Yuri Confortola medaglia d'argento e di bronzo alle Olimpiadi d… - CalatiaRollerCE : Un onore conoscere il campione di short track Yuri Confortola medaglia d'argento e di bronzo alle Olimpiadi di Pech… - GDF : Alla conferenza stampa ha preso parte come testimonial d’eccezione del progetto, l’atleta olimpico Andrea Cassinel… - ticinonews : Colombo da oro nella short track luganese - laregione : Filippo Colombo campione nazionale di short-track -

ladigetto.it

Dopo lodello scorso anno, formula realizzata ad hoc per rispettare le limitazioni causa Covid, la gara torna nella sua veste classica, con le due tipologie Full Distance e Sprint ...... said 'ZeroNorth has been able to achieve impressive growth in thetime they have been ... Their establishedrecord of success, strong customer feedback and unique blending of maritime and ... Pista Lunga e Short Track, ecco le tappe di Coppa del Mondo Dopo la comunicazione del calendario del pattinaggio di figura per la prossima stagione, l’International Skating Union ha reso note oggi anche le date e le location delle tappe di Coppa del Mondo dell ...Catamarca - Henrique Avancini è il nuovo campione panamericano, ma quale luna nera, il carioca smentisce tutti, in Argentina fa festa e si laurea campione ...