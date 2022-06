Sapete cos’è il “mermaiding”? “Diventare” sirena (o tritone) e fare sport: ecco di che si tratta (Di venerdì 3 giugno 2022) Potete indossare la vostra coda da sirena sullo scoglio, variopinta e luminescente. Poi, con movimenti sinuosi e cantando, vi immergete nell’acqua marina. Molti vi crederanno pazze, alcuni penseranno di aver visto un miraggio, qualcuno crederà di essere diventato Ulisse per effetto di una reincarnazione improvvisa. Ma ci sarà anche chi capirà subito che state facendo “mermaiding”. Il nuoto pinnato. Quello con la coda di sirena che si pratica al mare e in piscina e si sta diffondendo in tutta la penisola. Non è solo uno sport. È anche un tuffo nella leggenda. Permette di esercitarsi nella subacquea (ma i più pigri o narcisisti lo usano anche solo come costume da spiaggia) fingendo di essere la creatura mitologica incantevole. A fronte di questo doppio incanto, estetico e funzionale allo spostamento del corpo sott’acqua, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Potete indossare la vostra coda dasullo scoglio, variopinta e luminescente. Poi, con movimenti sinuosi e cantando, vi immergete nell’acqua marina. Molti vi crederanno pazze, alcuni penseranno di aver visto un miraggio, qualcuno crederà di essere diventato Ulisse per effetto di una reincarnazione improvvisa. Ma ci sarà anche chi capirà subito che state facendo “”. Il nuoto pinnato. Quello con la coda diche si pratica al mare e in piscina e si sta diffondendo in tutta la penisola. Non è solo uno. È anche un tuffo nella leggenda. Permette di esercitarsi nella subacquea (ma i più pigri o narcisisti lo usano anche solo come costume da spiaggia) fingendo di essere la creatura mitologica incantevole. A fronte di questo doppio incanto, estetico e funzionale allo spostamento del corpo sott’acqua, ...

