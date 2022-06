Il regalo con cui omaggiamo ogni giorno Vladimir Putin: soldi, un segreto inconfessabile (Di venerdì 3 giugno 2022) Dovevano rendere la Russia un «paria internazionale», emarginandola dai mercati finanziari e costringendola a capitolare. Finora, però, le sanzioni varate dall'Unione europea, e giunte al sesto pacchetto, sembrano non avere scalfito la fortezza costruita dal Cremlino a partire dall'invasione della Crimea nel 2014. Se l'embargo (parziale) del petrolio approvato martedì sortirà gli effetti sperati si vedrà. Al momento, tuttavia, gli 800 milioni di dollari che ogni giorno arrivano in Russia in cambio di gas e greggio assicurano a Putin una certa tranquillità. Secondo Bloomberg, infatti, i ricavi dalla vendita di idrocarburi raggiungeranno quest' anno i 285 miliardi di dollari, il 20% in più rispetto al 2021. Denaro che, per un governo così dipendente dalle entrate derivanti dall'export come quello russo, rappresenta una garanzia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Dovevano rendere la Russia un «paria internazionale», emarginandola dai mercati finanziari e costringendola a capitolare. Finora, però, le sanzioni varate dall'Unione europea, e giunte al sesto pacchetto, sembrano non avere scalfito la fortezza costruita dal Cremlino a partire dall'invasione della Crimea nel 2014. Se l'embargo (parziale) del petrolio approvato martedì sortirà gli effetti sperati si vedrà. Al momento, tuttavia, gli 800 milioni di dollari chearrivano in Russia in cambio di gas e greggio assicurano auna certa tranquillità. Secondo Bloomberg, infatti, i ricavi dalla vendita di idrocarburi raggiungeranno quest' anno i 285 miliardi di dollari, il 20% in più rispetto al 2021. Denaro che, per un governo così dipendente dalle entrate derivanti dall'export come quello russo, rappresenta una garanzia di ...

