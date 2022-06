Il padre di Belén Rodriguez è in ospedale: sottoposto a intervento chirurgico, le sue condizioni (Di venerdì 3 giugno 2022) Gustavo Rodriguez è finito in ospedale: il padre di Belén Rodriguez è stato fotografato dalla moglie Veronica Cozzani dopo aver subito un intervento chirurgico al colon. I follower della conduttrice hanno provveduto immediatamente a fare gli auguri di pronta guarigione a Rodriguez, che appare in buone condizioni dopo l’intervento. Gustavo Rodriguez è reduce dalla partecipazione a l’Isola dei Famosi, dove ha partecipato insieme al figlio Jeremias. Negli ultimi tempi, a quanto pare, aveva avuto dei problemi al colon, tanto da dover ricorrere ad un intervento chirurgico. Veronica Cozzani, la moglie -e madre dei fratelli Rodriguez, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 3 giugno 2022) Gustavoè finito in: ildiè stato fotografato dalla moglie Veronica Cozzani dopo aver subito unal colon. I follower della conduttrice hanno provveduto immediatamente a fare gli auguri di pronta guarigione a, che appare in buonedopo l’. Gustavoè reduce dalla partecipazione a l’Isola dei Famosi, dove ha partecipato insieme al figlio Jeremias. Negli ultimi tempi, a quanto pare, aveva avuto dei problemi al colon, tanto da dover ricorrere ad un. Veronica Cozzani, la moglie -e madre dei fratelli, ...

