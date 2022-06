Fedez e il racconto dei giorni prima dell’operazione al pancreas | i video che mostrano cosa fece con la moglie e il figlio

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 3 giugno 2022) Due mesi fa la vita diè stata travolta dalla scoperta di un grave problema di salute che ha messo in discussione, quantomeno temporaneamente, qualsiasi progetto personale che il rapper ed imprenditore potesse avere per il suo futuro. Non ha mai nascosto di quanto la diagnosi di un tumore al(sebbene estremamente tempestiva e fortuita, come lui stesso ha spiegato) abbia sconvolto la sua esistenza e quella della sua famiglia. Al contempo, fin dai primi momenti successivi alla diffusione della notizia,ha spiegato di aver trovato la forza di lottare nell’amore che lo circondava ed in primis nell’affetto di suaChiara Ferragni e della sua famiglia.e la creazione di La Dolce Vita Oggi, con una serie di immagini e, il rapper ha raccontato come ...