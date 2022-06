“Devo dirti una cosa”. Isola, la confessione di Clemente Russo in diretta. Laura Maddaloni senza parole (Di venerdì 3 giugno 2022) Il segreto di Clemente Russo fa infuriare Laura Maddaloni. Tutto è successo durante una puntata de l’Isola dei famosi Party. A metterli un po’ in difficoltà ci ha pensato Ignazio Moser. Ma si sa che i due sono una coppia molto affiatata. Il compagno di Cecilia Rodriguez ha chiesto al campione olimpico di svelare un segreto, uno che nemmeno sua moglie conosce. All’inizio Russo c’ha pensato un po’ ed ha fatto fatica: “Laura sa tutto di me, quindi non saprei cosa dirle“. Poi è spuntato il segreto di Clemente Russo: “A dire il vero c’è qualcosa che è successo ieri e che lei ancora non sa e adesso si arrabbia. Lo dico in diretta qui così non può fare di più tanto. Ok vado, lo dico, ho ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Il segreto difa infuriare. Tutto è successo durante una puntata de l’dei famosi Party. A metterli un po’ in difficoltà ci ha pensato Ignazio Moser. Ma si sa che i due sono una coppia molto affiatata. Il compagno di Cecilia Rodriguez ha chiesto al campione olimpico di svelare un segreto, uno che nemmeno sua moglie conosce. All’inizioc’ha pensato un po’ ed ha fatto fatica: “sa tutto di me, quindi non sapreidirle“. Poi è spuntato il segreto di: “A dire il vero c’è qualche è successo ieri e che lei ancora non sa e adesso si arrabbia. Lo dico inqui così non può fare di più tanto. Ok vado, lo dico, ho ...

Advertising

tananailyricbot : albi, come stai? devo dirti qualche cosa. qualcosa che non vorrei dirti mai. che resterò da sola a combattere le mi… - RycLoFN : @ggs_max7 Ho la 4,5 e devo dirti che non 3 così male - rempads : @fvlkmore @glamourndtrauma COSA DEVO DIRTI - Filippo49537585 : @kodak91552516 @toore21_ Anche lotito allora ha avuto fortuna che il caso si sia messo in mezzo cosa devo dirti? So… - lt91xwallss : io ti voglio abbracciare io devo abbracciarti e dirti quanto ti amo e quanto ti meriti tutto perché io non ce la fa… -