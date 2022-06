Advertising

Vittorie interne per Bassano (ai rigori) e Matera rispettivamente controStabia e Pavia; in semifinale i lariani avevano battuto il Matera ai rigori, dal dischetto qualificazione per il Bassano ...3 Doverosa premessa : non mi interessa davvero nulla se, alla fine, Dybala dovesse, decidere di accasarsi a Milano, sponda nerazzurra . L'ho già messo in conto da tempo (Marotta lo corteggia da almeno ... Chirico: 'La Juve necessita di rinforzi, ma di operazioni chiuse nemmeno una. Tanti nomi e nessun affondo, ecco qual è il problema' Secondo il giornalista sportivo Chirico la società bianconera potrebbe rinforzare il centrocampo con il giocatore dell'Eintracht Francoforte ...Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex allenatore del Mantova, Giuseppe Galderisi, ha commentato i quarti di finale tra Juventus U23 e Padova, che hanno visto i biancoscudati passare ...