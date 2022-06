Calcio | Valencia Divorzio con Bordalas | sul web hashtag #noagattuso

Advertising

TuttoMercatoWeb : TMW - Valencia, si lavora per Bakayoko - TV7Benevento : Calcio: Valencia, esonerato il tecnico Bordalas - - sportli26181512 : Roma, Gattuso vuole Sergio Oliveira. E oltre al Valencia c'è il Wolverhampton: Il futuro del centrocampista portogh… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Gattuso vuole Sergio Oliveira al Valencia - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Bordalas esonerato dal Valencia. Si è liberato il posto per Gattuso -

Il club spagnolo è pronto a ingaggiare il tecnico calabrese ma diversi tifosi lo contestano.(SPAGNA) - Ilha reso noto che "José Bordalas ha concluso il suo periodo come allenatore della prima squadra". "Il club intende ringraziare Bordalas per tutto il lavoro svolto e per la dedizione mostrata ...Ecco quindi gli interessamenti di altri club per il trentenne di proprietà del Porto: ildi Gattuso e il Wolverhampton sono alla finestra in attesa di capire la decisione della Roma sul ...Valencia, 3 giu. - (Adnkronos) - Il Valencia ha annunciato, con una nota sui proprio profili social, l'esonero dell'allenatore José Bordalas. Sulla panchina degli spagnoli è sempre più probabile ...I tifosi del Valencia non vogliono Gennaro Gattuso sulla panchina del Valencia L’ex presidente del club Miguel Zorio ha chiesto ai tifosi di unirsi contro il nuovo allenatore (contratto biennale con u ...