Bayern a caccia del post-Lewandowski, spesa da 100 milioni in Serie A (Di venerdì 3 giugno 2022) Con la possibile partenza del bomber Lewandowski, il Bayern Monaco bussa alle porte della Serie A per tentare il colpo da 100 milioni Spesso a mancare nei bomber di razza… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 3 giugno 2022) Con la possibile partenza del bomber, ilMonaco bussa alle porte dellaA per tentare il colpo da 100Spesso a mancare nei bomber di razza… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

StadioSport : Bundesliga 2022-2023: le 18 squadre partecipanti: Definito l’elenco delle squadre che saranno protagoniste nel pros… - CalcioPillole : Caccia al successore di #Lewandowski per il #BayernMonaco: #Lukaku è il primo nome. - sportface2016 : #Calciomercato, #BayernMonaco: è caccia al dopo #Lewandowski - rbosky61 : @giacomo1994_ C'è anche da dire che il Bayern caccia subito i soldi, non li proroga per anni come ti permette di fa… -