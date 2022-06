Ucraina, Zelenska non accetta compromessi: 'Cedere territori alla Russia equivale a cedere la libertà' (Di giovedì 2 giugno 2022) Olena Zelenska, moglie del presidente dell'Ucraina, ha parlato ai microfoni di Abc News. Nella testimonianza della First Lady di Kiev, la strategia per raggiungere la pace è molto chiara: nessuna ... Leggi su globalist (Di giovedì 2 giugno 2022) Olena, moglie del presidente dell', ha parlato ai microfoni di Abc News. Nella testimonianza della First Lady di Kiev, la strategia per raggiungere la pace è molto chiara: nessuna ...

Advertising

Rossana7336 : RT @MarcoFattorini: La first lady ucraina Olena Zelenska intervistata da Abc: «Cedere territorio alla Russia significherebbe cedere libertà… - elvise1657 : RT @MrLin27: Ucraina, first lady Olena Zelenska: 'Cedere territori significa cedere libertà' - marconpaolo : RT @MarcoFattorini: La first lady ucraina Olena Zelenska intervistata da Abc: «Cedere territorio alla Russia significherebbe cedere libertà… - elvise1657 : RT @MarcoFattorini: La first lady ucraina Olena Zelenska intervistata da Abc: «Cedere territorio alla Russia significherebbe cedere libertà… - smilypapiking : RT @MrLin27: Ucraina, first lady Olena Zelenska: 'Cedere territori significa cedere libertà' -