‘The arduous road to Vienna’ | la monumentale biografia su Mahler è una lettura obbligata per gli appassionati

(Di giovedì 2 giugno 2022) Non sono una musicologa, né voglio spacciarmi per tale. Mi piace però ascoltare la musica classica, oltre che quella rock, dal vivo e non, e trovo che, come scriveva il filosofo tedesco Arthur Schopenhauer, la musica sia una fonte, pur se passeggera, di conforto dal dolore. E di questi tempi di conforto ce n’è gran bisogno. “Dove le parole non arrivano… la musica parla”, scriveva Beethoven. Se penso alla musica capace di parlare, credo di non esagerare né di essere l’unica a considerare l’“adagetto” nella Quinta sinfonia di Gustavuno dei brani di musica classica più struggenti, più catturanti, avvolgenti, davvero in grado di parlare a tutti. Oltre ad essere una delle composizioni più universalmente conosciute, in parte grazie anche a Luchino Visconti che lo scelse come empatica e malinconica colonna sonora di una delle scene più strazianti del suo immortale ...

Advertising

This is because they replacelugging of heavy buckets of water, dripping mops and unwieldy vacuum cleaners. All products inS5 series have various, unique highlights such as vacuuming ...Specialty therapy initiation, orseemingly simple task of prescribing medication and treating a patient, can be anprocess due to complex enrollment, step - edits and prior authorization ...