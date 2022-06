Salernitana, Sabatini sull’addio: “Abituato alle diatribe. A Iervolino ho detto…” (Di giovedì 2 giugno 2022) Le dichiarazioni dell'ormai ex direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, in merito al futuro di Nicola e ai saluti con Iervolino Leggi su mediagol (Di giovedì 2 giugno 2022) Le dichiarazioni dell'ormai ex direttore sportivo della, Walter, in merito al futuro di Nicola e ai saluti con

Advertising

OfficialUSS1919 : ???? L’U.S. Salernitana 1919 e il D.S. Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la st… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SALERNITANA, SI VA VERSO LA ROTTURA CON SABATINI Alla base di tutto divergenze col presidente… - DiMarzio : #SerieA | @OfficialUSS1919 Divergenze tra il presidente #Iervolino e #Sabatini - lakakadonkey : RT @OfficialUSS1919: ???? L’U.S. Salernitana 1919 e il D.S. Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagi… - LazioNews_24 : #Sabatini, le parole dopo la rottura con la #Salernitana -