Niente iPad, Niente Lezioni: La Scelta di Una Scuola fa Discutere (Di giovedì 2 giugno 2022) La circolare della Scuola “Mazzini Modugno” di Bari ha scatenato molte polemiche. L’istituto infatti permetterà solo agli studenti muniti di iPad di fare lezione. Gli altri dovranno cambiare Scuola. Il ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 2 giugno 2022) La circolare della“Mazzini Modugno” di Bari ha scatenato molte polemiche. L’istituto infatti permetterà solo agli studenti muniti didi fare lezione. Gli altri dovranno cambiare. Il ...

LucaFalugiani : @matteorampazzi @gbrotiniyt Fino a prova contraria niente di quello che ho scritto è falso. iPad Pro ed iPad Air montano lo stesso chip M1 - dovecavolo : A Bari finalmente istituzionalizzato il classismo anche nella scuola elementare. «Senza iPad niente lezioni». La p… - lvc4rio : @Vale_ofblades no niente tavoletta! io ho un ipad (senza apple pencil, sigh) e uno sketchbook normale cartaceo, ho… - florschan : @scoups891 baby qua nn la danno a nessuno a meno che nn dobbiamo fare qualche ricerca ma tanto abbiamo gli ipad qui… - justaloudkid : Allora mi sono persa mezza intervista, la live non parte, non ci sto capendo niente tra telefono, twitter, ipad e a… -

«Senza iPad niente lezioni». La preside chiede alle famiglie degli alunni l'acquisto solo del dispositivo Appl