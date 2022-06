Napoli e Udinese cercano l’accordo per il trasferimento di Deulofeu: la situazione (Di giovedì 2 giugno 2022) Il nome di Gerard Deulofeu è sicuramente tra quelli più discussi in queste ultime settimane: il calciomercato si avvicina alla riapertura e lo spagnolo sembrerebbe destinato a lasciare l’Udinese dopo una stagione da top di categoria. Il Napoli è sicuramente tra le squadre maggiormente interessate al talento ex Barcellona e Milan. Secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri sarebbero già coinvolti in una trattativa, non semplice, con i friulani, che hanno stabilito un prezzo ben preciso per l’attaccante. Gerard Deulofeu (Getty Images) Il Napoli tratta con l’Udinese per Deulofeu: le ultime Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli e l’Udinese avrebbero già avviato una trattativa per ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 giugno 2022) Il nome di Gerardè sicuramente tra quelli più discussi in queste ultime settimane: il calciomercato si avvicina alla riapertura e lo spagnolo sembrerebbe destinato a lasciare l’dopo una stagione da top di categoria. Ilè sicuramente tra le squadre maggiormente interessate al talento ex Barcellona e Milan. Secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri sarebbero già coinvolti in una trattativa, non semplice, con i friulani, che hanno stabilito un prezzo ben preciso per l’attaccante. Gerard(Getty Images) Iltratta con l’per: le ultime Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ile l’avrebbero già avviato una trattativa per ...

