LIVE Trevisan-Gauff, Roland Garros 2022 in DIRETTA: tra pochi minuti l’azzurra sfida la giovane americana (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:20 Sarà il secondo confronto diretto tra le due, con la tennista toscana che due anni fa si impose proprio ai French Open, nel secondo turno in tre set. 16:15 Dominio incontrastato quello di Iga Swiatek. Che in poco più di un’ora rifila un netto 6-2 6-1 ad una pur volenterosa Kasatkina. Tra una ventina di minuti scenderanno in campo Martina Trevisan e Cori Gauff per la seconda semifinale. 15:47 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE di Trevisan-Gauff. E’ appena terminato il primo set tra Swiater e Kasatkina, con la numero uno del mondo che ha chiuso con lo score di 6-2. Al termine della prima semifinale scenderà in campo l’azzurra. A più tardi. Buongiorno e ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:20 Sarà il secondo confronto diretto tra le due, con la tennista toscana che due anni fa si impose proprio ai French Open, nel secondo turno in tre set. 16:15 Dominio incontrastato quello di Iga Swiatek. Che in poco più di un’ora rifila un netto 6-2 6-1 ad una pur volenterosa Kasatkina. Tra una ventina discenderanno in campo Martinae Coriper la seconda semifinale. 15:47 Buon pomeriggio e ben ritrovati nelladi. E’ appena terminato il primo set tra Swiater e Kasatkina, con la numero uno del mondo che ha chiuso con lo score di 6-2. Al termine della prima semifinale scenderà in campo. A più tardi. Buongiorno e ...

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #RolandGarros E' la #Swiatek la prima finalista: #Kasatkina demolita 6-2, 6-1! Ora cresce l… - News24_it : LIVE Roland Garros, Trevisan-Gauff alle 16.30 per un posto nella storia - La Gazzetta dello Sport - MarcoBeltrami79 : Pronti per seguire la Marti. Su #FanPage #Trevisan #Gauff #RolandGarros - blidonni : RT @toMMilanello: Per la 12º volta un’italiana disputa una semifinale in uno Slam. Martina #Trevisan contro Coco Gauff: nel pomeriggio s’i… - Mo_morgan94 : RT @toMMilanello: Per la 12º volta un’italiana disputa una semifinale in uno Slam. Martina #Trevisan contro Coco Gauff: nel pomeriggio s’i… -