Il discorso di Mattarella per il 2 giugno: "La pace non si impone da sola"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalle alte cariche istituzionali civili e militari, ha reso omaggio, deponendo una corona d'alloro, all'Altare della Patria, in occasione della Festa della Repubblica. Dopo l'esecuzione del silenzio, la cerimonia è culminata con il passaggio delle Frecce tricolori. "Il 2 giugno di settantasei anni fa, con la scelta della Repubblica, il popolo italiano si incamminò sulla strada della pace, archiviando le avventure belliciste proprie di un regime autoritario come quello fascista. Una opzione che venne poi solennemente ratificata nella Costituzione. Il nostro contributo – e in esso delle Forze Armate – alla causa della pace e della cooperazione internazionale si è caratterizzato con l'adesione al Trattato del Nord-Atlantico sottoscritto fra Paesi amanti ...

