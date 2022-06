Gli Usa: “Putin ha il cancro ed è scampato a un attentato” (Di giovedì 2 giugno 2022) Il presidente russo Vladimir Putin sarebbe malato di cancro e si sarebbe sottoposto ad alcune cure in aprile. Lo riporta Newsweek citando l’Intelligence americana. I servizi segreti di Washington asseriscono inoltre che lo ‘zar’ sarebbe scampato a un attentato non molto dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Gli 007 statunitensi sono preoccupati da un Putin sempre più “paranoico” che rende la guerra in Ucraina imprevedibile. Nel riferire le loro valutazioni al settimanale Newsweek, i funzionari americani mettono in guardia sul fatto che il crescente isolamento di Putin rende più difficile per l’Intelligence fornire una valutazione accurata sullo stato di salute fisica e mentale del presidente della Russia. Foto Ansa/Maxim ShipenkovIntanto l’Europa inciampa nel sesto pacchetto di ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 2 giugno 2022) Il presidente russo Vladimirsarebbe malato die si sarebbe sottoposto ad alcune cure in aprile. Lo riporta Newsweek citando l’Intelligence americana. I servizi segreti di Washington asseriscono inoltre che lo ‘zar’ sarebbea unnon molto dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Gli 007 statunitensi sono preoccupati da unsempre più “paranoico” che rende la guerra in Ucraina imprevedibile. Nel riferire le loro valutazioni al settimanale Newsweek, i funzionari americani mettono in guardia sul fatto che il crescente isolamento dirende più difficile per l’Intelligence fornire una valutazione accurata sullo stato di salute fisica e mentale del presidente della Russia. Foto Ansa/Maxim ShipenkovIntanto l’Europa inciampa nel sesto pacchetto di ...

Advertising

GiovaQuez : Rampini: “Durante la guerra del Vietnam ti saresti mai sognato di dire a Cina e Russia di non armare i vietnamiti?… - _Nico_Piro_ : questo collasso non è avvenuto. L’ossessione del momento è “manpower”, i russi hanno finito le truppe (riflessione… - fattoquotidiano : Biden ci ripensa: gli Usa mandano i missili a Kiev e la Russia minaccia. L'Italia si prepara all'ennesimo invio? - tonyoli8 : @6170014e0446462 Mi sa che sono più gli Usa a dirgli cosa deve fare... Ormai è chiaro che non ha più il controllo s… - Betazoide : RT @francofontana43: Dopo gli Usa anche il Regno Unito promette all’Ucraina missili a media gittata. Il segretario generale Nato, ha rivela… -