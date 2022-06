Advertising

davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #Doveri puntualizza: 'Arbitrare la squadra della propria città dovrebbe essere normale, all'estero succede' https://t.co… - Pall_Gonfiato : #Doveri puntualizza: 'Arbitrare la squadra della propria città dovrebbe essere normale, all'estero succede' -

Padova News

... cittadini che hanno gli stessi diritti e gli stessidi tutti gli altri, cittadini che se ... che piace a me, non ammicca, non strizza l'occhio a nessuno, non strumentalizza -...... un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni").' -il ... aie alla correttezza inerenti alla funzione" (TU 297/1994).' Doveri “Non pensavo di diventare arbitro dello scudetto” – Padovanews Se lo chiede il virologo Roberto Burioni che puntualizza: "Non abbiamo una risposta ... "è evidente che quello che dobbiamo fare, oltre a goderci con giudizio l'estate", e cioè "prepararci ...