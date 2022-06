Da Assisi un messaggio al mondo sulla finanza sostenibile (Di giovedì 2 giugno 2022) Il 21 maggio scorso l'Ong australiana Global Foundation ha aperto proprio ad Assisi una serie di dialoghi sul tema della finanza sostenibile proseguita il giorno successivo e spostatasi poi a Roma per la conclusione Leggi su ilgiornale (Di giovedì 2 giugno 2022) Il 21 maggio scorso l'Ong australiana Global Foundation ha aperto proprio aduna serie di dialoghi sul tema dellaproseguita il giorno successivo e spostatasi poi a Roma per la conclusione

Advertising

meflomelissa : RT @FrancescoEcon: Il messaggio riparte da Assisi. Pace e sostenibilità come valori fondanti di un nuovo modello di relazioni economiche...… - semayilmazgenc : RT @FrancescoEcon: Il messaggio riparte da Assisi. Pace e sostenibilità come valori fondanti di un nuovo modello di relazioni economiche...… - AndreaRicatti1 : RT @FrancescoEcon: Il messaggio riparte da Assisi. Pace e sostenibilità come valori fondanti di un nuovo modello di relazioni economiche...… - FrancescoEcon : Il messaggio riparte da Assisi. Pace e sostenibilità come valori fondanti di un nuovo modello di relazioni economic… - alessiawithtwos : @idkdanimaybe poi non sto dicendo che per essere credibile devi mangiare pane cipolle vestirti di stracci e fare sa… -