"Cosa gli è successo. Nell'ultima puntata di CartaBianca...": voci impazzite su Mauro Corona (Di giovedì 2 giugno 2022) Nella stagione più turbolenta di CartaBianca, l'elemento di equilibrio e di pacatezza si chiama Mauro Corona. Incredibile a dirsi, ma da "zio matto" lo scrittore montanaro si è trasformato in questi mesi in un nonno saggio, il finto burbero con la battuta pronta in grado di convincere anche il nipotino più riottoso e recalcitrante a fare la Cosa giusta. La mina vagante, in queste settimane, è diventato il professor Alessandro Orsini, l'esatto opposto di Corona in quanto a immagine: azzimato, tono di voce basso se non addirittura dimesso, tesi al limite del provocatorio il primo laddove il secondo è (era?) scapigliato e urlante. Se una Cosa avevano in comune, era la rude franchezza. La franchezza, ovviamente, l'autore de La fine del mondo storto ce l'ha ancora, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022)a stagione più turbolenta di, l'elemento di equilibrio e di pacatezza si chiama. Incredibile a dirsi, ma da "zio matto" lo scrittore montanaro si è trasformato in questi mesi in un nonno saggio, il finto burbero con la battuta pronta in grado di convincere anche il nipotino più riottoso e recalcitrante a fare lagiusta. La mina vagante, in queste settimane, è diventato il professor Alessandro Orsini, l'esatto opposto diin quanto a immagine: azzimato, tono di voce basso se non addirittura dimesso, tesi al limite del provocatorio il primo laddove il secondo è (era?) scapigliato e urlante. Se unaavevano in comune, era la rude franchezza. La franchezza, ovviamente, l'autore de La fine del mondo storto ce l'ha ancora, ...

Advertising

matteorenzi : La storia de “Il Mostro” non riguarda me ma le Istituzioni. Se ciò che scrivo è vero, è un problema. Se qualcuno pe… - AngeloCiocca : Mentre gli #italiani non sanno più dove sbattere la testa ecco #Gualtieri cosa propone: #bonus da 10mila euro ai… - fattoquotidiano : Ascanio Celestini a La7: “Noi sappiamo cosa vuole Zelenzky, non quello che vogliono gli ucraini”. Botta e risposta… - osvaldoluci : @laperlaneranera Gli USA hanno le armi nella loro costituzione perché la provenienza è fondamentale. E sappiamo tut… - itsmelyiyi : RT @cuoreastriscee: capisco essere arrabbiati perché Paulo *potrebbe* andare all'Inter, ma augurargli del male a cosa serve? a me pare inut… -