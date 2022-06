Cisano | l’assessore dissidente della vecchia giunta sfida la Lega

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 2 giugno 2022)Bergamasco. È corsa a due per la carica di sindaco aBergamasco. Alle elezioni amministrative di domenica 12 giugno si sfideranno Pietro Isacchi, espressioneBergamasco, e Antonella Sesana, alla guidalista ViviAmo. Il sindaco uscente, Andrea Previtali, giunto al secondo mandato, non può ricandidarsi come primo cittadino e si è messo a disposizione candidandosi come consigliere comunale nella lista di Isacchi, attuale consigliere di maggioranza. Il candidato leghista Illustrando gli obiettivisua lista, Isacchi spiega: “Il nostro proposito è quello di continuare a lavorare per la comunità portando avanti i progetti che sono stati avviati o programmati dall’attuale amministrazione comunale. Non siamo ...