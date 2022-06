Anticiclone Scipione conquista l’Italia, ponte del 2 giugno rovente (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – 2 giugno, Festa della Repubblica rovente con l’Anticiclone Scipione l’Africano che risalirà il territorio italiano portando valori di caldo record per il mese di giugno, soprattutto perché siamo solo all’inizio del mese. Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma che la ruota del caldo si è attivata, infatti dal Portogallo un ciclone atlantico spinge sul suo fianco orientale aria calda dal Nord Africa verso il Mediterraneo Centrale: un classico, quando è presente un vortice sull’Europa occidentale ecco i flussi caldi dall’entroterra desertico tunisino-algerino verso il nostro Paese. E questa ruota sarà esagerata perché senza soluzione di continuità spingerà aria calda portando il termometro fino a 42/43°C all’ombra nelle zone interne delle Isole ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – 2, Festa della Repubblicacon l’l’Africano che risalirà il territorio italiano portando valori di caldo record per il mese di, soprattutto perché siamo solo all’inizio del mese. Andrea Garbinato, Responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma che la ruota del caldo si è attivata, infatti dal Portogallo un ciclone atlantico spinge sul suo fianco orientale aria calda dal Nord Africa verso il Mediterraneo Centrale: un classico, quando è presente un vortice sull’Europa occidentale ecco i flussi caldi dall’entroterra desertico tunisino-algerino verso il nostro Paese. E questa ruota sarà esagerata perché senza soluzione di continuità spingerà aria calda portando il termometro fino a 42/43°C all’ombra nelle zone interne delle Isole ...

Advertising

teleischia : METEO. CLIMA ROVENTE DOVUTO ALL’ANTICICLONE SCIPIONE L’AFRICANO - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: I termometri, per questo ponte del 2 giugno, si impenneranno fino a toccare 40/41°C in Sardegna, Sicilia e Puglia ma pure… - fmfwrite : RT @fmfeye: Il #meteo dice che arriva l’anticiclone Scipione??! In #Emilia c’è un altro “Scipione”, il Castello di Scipione dei Marchesi Pa… - lupiscitelli : RT @fmfeye: Il #meteo dice che arriva l’anticiclone Scipione??! In #Emilia c’è un altro “Scipione”, il Castello di Scipione dei Marchesi Pa… - fisco24_info : Anticiclone Scipione conquista l'Italia, ponte del 2 giugno rovente: (Adnkronos) - Previsti fino a 42/43°C all’ombr… -