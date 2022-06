2 giugno | oltre 14 milioni i turisti per il ponte | tutto esaurito al mare

(Di giovedì 2 giugno 2022) (Adnkronos) – Undanelle località balneari. Tra giovedì 2 e domenica 5, complice il gran caldo, saranno14che si metteranno in viaggio in Italia garantendo un movimento economico intorno ai sei miliardi di euro. Benla metà dei vacanzieri avrà come meta le località marine; a seguire, scelte preferite sopratdaistranieri, le città d’arte, le colline e i laghi, i centri termali. A prevederlo una indagine di Cna Turismo e Commercio condotta tra i propri associati in tutta Italia. Da questa indagine si rileva che quattrodipernotteranno in strutture a pagamento perlomeno per una notte. Di questi ...

Advertising

carmelitadurso : Anche ieri ascolti strepitosi per #Pomeriggio5, media share oltre il 18%!!! Ebbene sì, siamo quasi a giugno e voi c… - matteosalvinimi : Grazie a tutti coloro che hanno organizzato e sono stati presenti agli oltre mille gazebo della Lega! Un’occasione… - AlexBazzaro : Il bonus psicologico è salutato con gioia dallo stesso Ministro che vuole mascherine sui mezzi di trasporto oltre il 15 giugno. - OlielPerro74 : RT @Mic_Saba: Il 2 giugno, oltre a festeggiare la Repubblica, ricordate sempre Rino Gaetano?? - paoloferrarelli : RT @Mic_Saba: Il 2 giugno, oltre a festeggiare la Repubblica, ricordate sempre Rino Gaetano?? -

Il Sole 24 ORE

...degli eventi musicali del Festival dell'Economia in programma a Trento da oggi sino al 5. ... Costante è il rapporto con le160 botteghe artigiane attive in città, anche grazie all'azione ...L'annuncio è stato pubblicato anche sui profili Instagram dei due artisti e venerdì 32022 ... Con le hit ' Lo malo ', ha conquistato il disco di platino con100 milioni di ascolti in ... 2 giugno, ecco come sarà la sfilata ai Fori dopo due anni di stop per il Covid ma non faremo in modo che gli ucraini possano colpire oltre i loro confini». Quali sono le nuove armi Il Pentagono fornirà a Kiev un numero non ancora precisato di «High mobility artillery rocket ...Sono iniziate le celebrazioni per il Giubileo di Platino: concerti, parate, e mostre per festeggiare gli intensi 70 anni di regno della regina Elisabetta ...