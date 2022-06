Ultime Notizie – Covid Italia, continua calo ricoveri: -13% in 7 giorni (Di mercoledì 1 giugno 2022) continua il calo costante e progressivo dei ricoveri Covid in Italia. Il numero di pazienti ricoverati nelle aree Covid, sia reparti ordinari sia terapie intensive, si è ridotto in una settimana del 13%. E’ quanto emerge dal report degli ospedali sentinella della Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) del 31 maggio. Il ritmo di discesa delle ospedalizzazioni – indica il rapporto – è ormai stabile da 2 settimane: nella rilevazione del 24 maggio era stata registrata una riduzione dei pazienti del 16%, mentre i dati del bollettino del 17 maggio avevano evidenziato una diminuzione del 14%. Nei reparti Covid ordinari, di malattie infettive e medicina, la riduzione settimanale si attesta al 15%. Nelle rianimazioni, invece, ci ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022)ilcostante e progressivo deiin. Il numero di pazienti ricoverati nelle aree, sia reparti ordinari sia terapie intensive, si è ridotto in una settimana del 13%. E’ quanto emerge dal report degli ospedali sentinella della Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) del 31 maggio. Il ritmo di discesa delle ospedalizzazioni – indica il rapporto – è ormai stabile da 2 settimane: nella rilevazione del 24 maggio era stata registrata una riduzione dei pazienti del 16%, mentre i dati del bollettino del 17 maggio avevano evidenziato una diminuzione del 14%. Nei repartiordinari, di malattie infettive e medicina, la riduzione settimanale si attesta al 15%. Nelle rianimazioni, invece, ci ...

Advertising

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - RedazioneDedalo : Palermo – Sanità: prorogati gli incarichi dei manager delle 11 Aziende Sanitarie - VesuvioLive : Il taglio delle accise non basta: perché il prezzo di benzina e diesel continua a salire - junews24com : Calciomercato Juve: due ostacoli per arrivare al centrocampista. Ultime - - lorepas85 : RT @meteoredit: #1giugno Gli ultimi modelli #meteo confermano l'episodio di #caldo intenso in arrivo. ??? ??? Le ultime previsioni: https://… -