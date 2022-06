Ucraina, Zinchenko: 'Contro il Galles dobbiamo giocare la miglior partita delle nostre vite' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Oleksandr Zinchenko ha parlato, dopo le commoventi parole del prepartita, anche dopo il match di oggi, vinto 3-1 in casa della Scozia, ai microfoni... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 giugno 2022) Oleksandrha parlato, dopo le commoventi parole del pre, anche dopo il match di oggi, vinto 3-1 in casa della Scozia, ai microfoni...

Advertising

Orion8729 : @supercazzola773 @Corriere Sì certo. l'Ucraina di Zinchenko (12 presenze stagionali nell Manchester City campione d… - toMMilanello : È una bella storia. L’#Ucraina batte 3-1 la Scozia e approda alla finale playoff contro il Galles (domenica). Ieri… - infoitestero : L'Ucraina stasera gioca per il Mondiale, Zinchenko in lacrime in conferenza - infoitestero : Scozia-Ucraina, Zinchenko in lacrime: 'Sogno che la guerra finisca'. IL VIDEO - infoitestero : Ucraina, Zinchenko in lacrime: 'Sogno Mondiale e la fine della guerra' -