Stromboli | Federalberghi Isole Eolie | esposto in procura e risarcimento danni per incendio

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Palermo, 1 giu. (Adnkronos) - Unalladi Barcellona Pozzo di Gotto e una richiesta diin sede civile. Dopo l'divampato sull'isola diil 25 maggio,"intende tutelare in ogni sede il territorio eoliano" come si legge nella delibera adottata, all'unanimità, dal Consiglio direttivo dell'associazione presieduta da Christian Del Bono., quale persona offesa, depositerà in settimana unalladi Barcellona per accertare le responsabilità penali cui all'art. 423 bis c.p. (boschivo "in capo ai soggetti che verranno individuati dall'autorità inquirente" e ha inoltre ...

Advertising

ilSicilia : #Cronaca #ChristianDelBono Incendio a Stromboli, Federalberghi Eolie depositer√† un esposto in Procura‚Ķ - siciliammare : Incendio Stromboli, Federalberghi Isole Eolie chiede accertamento responsabilit√† e risarcimento‚Ķ - infoitinterno : Incendio Stromboli, il sindaco: ‚ÄúChieder√≤ stato di calamit√†‚ÄĚ, Federalberghi chiede risarcimento danni - infoitinterno : Incendio a Stromboli: Federalberghi chiede il risarcimento danni - infoitinterno : Stromboli, l'incendio, il set della fiction tv e i danni: ora Federalberghi chiede punizioni e risarcimenti -

ilSicilia.it

. Villette - giorno - Marina apre gli occhi.... Orrore, nota che la casa √®¬†circondata ... AncheIsole Eolie invoca pesanti risarcimenti dopo l'incendio. In un esposto trasmesso al ...AncheIsole Eolie invoca risarcimenti per l'incendio. In un esposto trasmesso al ... Leggi Anche, grosso incendio scoppia sul set di una fiction sulla Protezione civile Incendio a Stromboli, Federalberghi Eolie depositer√† un esposto in Procura Dopo l'incendio divampato sull'isola di Stromboli il 25 maggio, Federalberghi Isole Eolie "intende tutelare in ogni sede il territorio eoliano" come si legge nella delibera adottata, all'unanimit√†, ...A seguito dell‚Äôincendio divampato sull‚Äôisola di Stromboli il 25 maggio scorso, Federalberghi Isole Eolie ‚Äď avendo gi√† avanzato il 27 maggio richiesta di accertamento delle responsabilit√† e di risarcim ...