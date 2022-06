Scappa con i figli dal marito violento in Francia: la polizia di Monza le paga l'hotel (Di mercoledì 1 giugno 2022) commenta Una 29enne peruviana, giunta a Monza dopo essere Scappata dalla Francia con i suoi bambini per sfuggire al marito violento, si è presentata in Questura nel capoluogo brianzolo per chiedere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 1 giugno 2022) commenta Una 29enne peruviana, giunta adopo essereta dallacon i suoi bambini per sfuggire al, si è presentata in Questura nel capoluogo brianzolo per chiedere ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Scappa con i figli dal marito violento in Francia: la polizia di Monza le paga l'hotel #brianza #italia #francia… - emanuelegiusep3 : RT @MediasetTgcom24: Scappa con i figli dal marito violento in Francia: la polizia di Monza le paga l'hotel #brianza #italia #francia #per… - Titti700 : RT @Titti700: @pinguini_bot E per il cane che scappa con il cancello aperto - Titti700 : @pinguini_bot E per il cane che scappa con il cancello aperto - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Scappa con i figli dal marito violento in Francia: la polizia di Monza le paga l'hotel #brianza #italia #francia #per… -